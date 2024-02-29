В Белом доме заявили, что отставка Макконнелла не помешает обсуждению Украины в Конгрессе

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, он сказал, что сложит с себя полномочия лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса к концу года

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Предстоящий уход Митча Макконнелла с должности лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США не повлияет на переговоры, касающиеся законопроекта о выделении дополнительного финансирования для оказания помощи Украине. С такой оценкой выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Предполагаю, что это не будет ничего означать", - заявила Жан-Пьер, отвечая на вопрос о том, скажется ли предстоящая отставка Макконнелла на ходе переговоров в Конгрессе о продолжении оказания поддержки Украине и законопроекте о выделении средств для поддержания работы федерального правительства США.

"Он сказал, что, в сущности, сложит с себя полномочия к концу этого года", - отметила пресс-секретарь Белого дома. По мнению Жан-Пьер, это вряд ли негативно отразится в ближайшие месяцы на Макконнелле как лидере республиканцев в Сенате.

82-летний Макконнелл ранее объявил, что покинет пост лидера республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса. По его словам, фракция республиканцев в Сенате намерена избрать своего нового лидера в ноябре, к работе сменщик приступит в следующем январе. Газета The Washington Post отмечает, что Макконнелл, избранный лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса на выборах 2006 года и вступивший в должность в январе 2007-го, занимает ее дольше всех своих предшественников на этом посту.

Споры в Конгрессе

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.