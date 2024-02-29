СМИ: силы коалиции под эгидой США атаковали базы шиитских бойцов в Сирии

По данным радиостанции Sham FM, огонь по окрестностям городов Эль-Меядин и Бу-Кемаль был открыт из подконтрольных курдам районов на восточном берегу реки Евфрат

БЕЙРУТ, 29 февраля. /ТАСС/. Позиции проиранских шиитских формирований в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглись артиллерийским и ракетным обстрелам, которые вели силы международной коалиции под эгидой США. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее информации, огонь по окрестностям городов Эль-Меядин и Бу-Кемаль, где дислоцированы шиитские бойцы, был открыт из подконтрольных курдам районов на восточном берегу реки Евфрат.

Ранее была обстреляна из реактивных систем залпового огня американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. На территории объекта произошло несколько сильных взрывов. Ответственность взяло на себя шиитское движение "Исламское сопротивление Ирака", которое проводит операции против баз США в регионе в "знак солидарности с палестинцами, противостоящими израильской агрессии в секторе Газа".

По сведениям новостного портала Al Modon, американские базы на территории арабской республики с октября 2023 года подверглись 99 атакам со стороны поддерживаемых Ираном ополченцев, которые воюют на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, признана террористической организацией и запрещена в РФ).