Участники консультаций в Венесуэле договорились о возможных сроках президентских выборов

Спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что соглашение включает в себя "широкие избирательные гарантии"

КАРАКАС, 29 февраля. /ТАСС/. Представители политических, общественных, религиозных организаций и деловых кругов Венесуэлы подписали в среду в Национальной ассамблее (парламенте) соглашение о возможных сроках проведения президентских выборов. Теперь этот документ будет 1 марта направлен Национальному избирательному совету (НИС), который и назначит их точную дату.

Как сообщил на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión, спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, соглашение, принятое "после проведения 9 раундов и 150 встреч, организованных парламентом", включает в себя "широкие избирательные гарантии". "Я сомневаюсь, что на этой планете есть страна, и я говорю это без ложной скромности, которая располагает такой эффективной, крепкой, скоростной электоральной системой, с таким количеством аудиторских проверок, системой наблюдения и контроля, как венесуэльская электоральная система", - заявил Родригес.

Спикер парламента, отвечая на вопрос журналиста, сообщил, что в направленном в НИС документе указаны 27 дат проведения президентских выборов, которые были предложены в ходе состоявшихся консультаций. Он указал, что Барбадосским соглашением с радикальной оппозицией предлагается "провести президентские выборы во второй половине 2024 года, но есть предложения и о значительно более ранним срокам проведения этих выборов". Родригес подчеркнул, что дата выборов, согласно конституции страны, назначается НИС.

Соглашение по электоральному процессу заключено на фоне обвинений США и праворадикальной оппозиции в нарушении властями заключенного в октябре минувшего года на Барбадосе "Частичного договора о политических и электоральных гарантиях для всех", который должен предоставить возможность участия в выборах всем оппозиционным лидерам. После январского постановления Верховного суда Венесуэлы об утверждении принятого ранее решения лишить политических прав победившую на оппозиционных праймериз Марию Корину Мачадо, что не дает ей права участвовать в президентских выборах, США обвинили венесуэльские власти в нарушении Барбадосских соглашений.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у руководства Венесуэлы есть время до апреля на реализацию договоренностей с оппозицией, в противном случае Вашингтон может восстановить некоторые экономические санкции, которые были временно отменены по результатам переговоров на Барбадосе.