Немецкая партия DAVA считает отправку западных войск на Украину переходом красной черты

В "Демократическом альянсе за многообразие и прорыв" заявление Эмманюэля Макрона об отправки военных для помощи Киеву назвали опасным шагом, который способен усилить напряженность в регионе

БЕРЛИН, 29 февраля. /ТАСС/. Новая партия "Демократический альянс за многообразие и прорыв" (DAVA), которая главным образом защищает интересы мусульманского населения ФРГ, подвергла резкой критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину, подчеркнув, что такой шаг стал бы переходом красной черты.

"DAVA считает своим долгом предупредить Европу об эскалации военного насилия на Украине. Представлять себе отправку европейских сухопутных войск на Украину в качестве варианта безответственно, это переход красной черты", - говорится в заявлении партии. Слова Макрона она назвала "опасным шагом", "который может еще больше усилить напряженность в регионе и спровоцировать пожар".

Ранее президент Франции по итогам конференции в Париже, посвященной Украине, не стал исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону специальной военной операции РФ. Он также заявил, что государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

28 января газета Bild сообщила, что в Германии учреждается партия DAVA, которая намерена участвовать в выборах в Европарламент (9 июня). Издание называло ее филиалом Партии справедливости и развития под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Bild указывала на значительный электоральный потенциал DAVA. В Германии проживают 2,5 млн мусульман с немецким паспортом, имеющих право участвовать в выборах. В случае вступления в силу поправок в законодательство о гражданстве (в апреле текущего года) к ним могут добавиться еще 2,5 млн граждан ФРГ из числа мусульман. Теоретически DAVA в случае участия в выборах без проблем может пройти в германский парламент, набрав около 10% голосов.