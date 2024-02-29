Politico: уход Макконнелла с поста лидера республиканцев ослабит поддержку Украины Сенатом

По данным издания, "ястребиная" позиция сенатора по отношению к России расходится с точкой зрения его однопартийцев, в том числе спикера Палаты представителей Майка Джонсона

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Уход Митча Макконнелла (от штата Кентукки) с поста лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США ослабит поддержку Украины в верхней палате американского законодательного органа. К такому выводу пришла газета Politico.

Как пишет издание, Макконнелл, выступавший за "оружие и деньги" для Украины, а также призывавший законодателей нарастить военную помощь Киеву, хотя и останется сенатором, уже не будет иметь такого влияния, как на посту лидера меньшинства.

Газета отмечает, что "ястребиная" позиция Макконнелла по отношению к России расходится с точкой зрения его однопартийцев, в том числе спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана). Во время встречи лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом Макконнелл убеждал Джонсона вынести законопроект о выделении дополнительного финансирования Украины на голосование в нижней палате Конгресса.

Сенаторы-республиканцы согласны, что позиция фракции в верхней палате по Украине с уходом Макконнелла претерпит изменения. "По крайней мере небольшой сдвиг будет, потому что независимо от того, кто станет новым лидером, они не будут уделять Украине так же много внимания, как Макконнелл", - считает сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо), выступающий против помощи Киеву.

Ранее в среду Макконнелл объявил, что покинет свой пост. По его словам, фракция республиканцев в Сенате намерена избрать своего нового лидера в ноябре, к работе сменщик приступит в следующем январе. Газета The Washington Post отмечает, что Макконнелл, избранный лидером фракции республиканцев в верхней палате Конгресса на выборах 2006 года и вступивший в должность в январе 2007-го, занимает ее дольше всех своих предшественников на этом посту.