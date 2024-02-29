Рамасвами назвал фальсификацией решение суда Иллинойса не допускать Трампа до выборов

Бизнесмен отметил, что подобные действия характерны для "банановых республик третьего мира"

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Решение суда в штате Иллинойс не допускать экс-президента США Дональда Трампа на праймериз Республиканской партии является фальсификацией выборов. Такое мнение выразил в среду американский бизнесмен Вивек Рамасвами, ранее объявивший о выходе из президентской гонки.

"Если исключение из избирательных бюллетеней лидирующего [претендента] не является фальсификацией выборов, то я не знаю, что это", - написал он на странице в X (ранее Twitter). Рамасвами также отметил, что подобные действия характерны для "банановых республик третьего мира".

Суд в Иллинойсе ранее постановил не допускать Трампа к первичным выборам.

Решение судьи было принято на основании третьего раздела 14-й поправки к Конституции США. Согласно ему ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". При этом, как отмечается, судья отложила исполнение этого решения до пятницы в ожидании обжалования его Трампом.

В предвыборном штабе Трампа это решение назвали неконституционным и уже заявили о намерении обжаловать его.