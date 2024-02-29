Пленный украинский военный назвал цифры Зеленского по потерям нереально заниженными

Игорь Мыгаль отметил, что его отправили на фронт необученного "затыкать дыры"

ТАСС, 29 февраля. Украинский военнопленный, пулеметчик 3-го Луганского пограничного отряда Игорь Мыгаль, которого насильно забрали в ВСУ, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский нереально занизил цифры по потерям в армии.

25 февраля Зеленский заявил, что ВСУ с февраля 2022 года потеряли убитыми 31 тыс. военнослужащих. Он добавил, что не может назвать число раненых и пропавших без вести.

"Мне <...> показали интервью Зеленского. Он говорит, что за два года 31 тыс. только потерь. Каких потерь 31 тыс. человек? Это нереально [мало]. [Их] больше, намного больше. Даже меня, пограничника, отправили на передок необученного затыкать дыры. Куда наша армия делась? Я не знаю, откуда взял наш главнокомандующий такие цифры, 31 тыс. человек", - отметил Мыгаль, видео распространено МО РФ.

Он рассказал, что его "насильно запихали в автобус" и отправили на фронт. "Меня из Львовской области отправили в 3-й Луганский отряд, где я был месяц <...>. А после этого меня отправили в Часов Яр. Оттуда - в Ивановское. Я не хотел там быть, знал, что там очень плохие дела - оттуда не возвращаются. Но командиры нам начали угрожать, бить нас, чтобы мы ехали в Ивановское, там стояли на позициях", - добавил боец ВСУ.

Мыгаль отметил, что "потери очень большие, там очень бомбят, дроны, артиллерия работает". Когда попал в плен, боец находился в блиндаже в составе группы из трех военнослужащих. "Мне повезло, что я остался жив. Но не всем так повезло. Большинство осталось тут, на Донетчине, Луганщине, в земле. И я один. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор", - обратился он к военнослужащим ВСУ.

Как сообщил 27 февраля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, ВСУ за время специальной военной операции потеряли более 444 тыс. человек, а с начала 2024 года теряют в среднем свыше 800 человек в сутки.