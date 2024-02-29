Тайвань зафиксировал приближение 19 летательных аппаратов и 7 кораблей КНР

В оборонном ведомстве острова сообщили, что в ответ задействовали авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 29 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 19 летательных аппаратов и 7 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как утверждается, 12 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова к северу, юго-западу и востоку от него.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.