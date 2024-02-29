Bloomberg: Трамп на следующей неделе примет в своем поместье Орбана

По информации агентства, подобный шаг может усилить беспокойство союзников США в части перспективы возвращения бывшего американского лидера к власти

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ожидается, что встреча состоится 8 марта. Как пишет Bloomberg, подобный шаг может усилить беспокойство союзников США касаемо перспективы возвращения бывшего американского лидера к власти.

25 февраля Трамп встречался с президентом Аргентины Хавьером Милеем перед его выступлением на Конференции консервативных политических действий, которая проходила в Вашингтоне.