CNN: в США обеспокоены, что Израиль может весной начать наземную операцию в Ливане

По информации телеканала, вопрос возможной операции израильской армии стал предметом брифингов разведки для высокопоставленных лиц в администрации США

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Власти США обеспокоены, что Израиль может начать наземную операцию в Ливане этой весной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

По их данным, несмотря на то что решение Израилем еще не принято, вопрос возможной операции израильской армии в Ливане стал предметом брифингов разведки для высокопоставленных лиц в администрации США. "Мы действуем, исходя из предположения, что израильская военная операция состоится в ближайшие месяцы. Не обязательно в ближайшие несколько недель, но, возможно, позже этой весной", - сказал один из источников.

По словам другого собеседника телеканала, власти США опасаются, что за операцией могут последовать воздушные бомбардировки страны, которые распространятся "далеко на север, в населенные районы Ливана". Не исключено, что они в итоге также перерастут в наземную операцию, добавил он.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 3 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, ранены были более 150. Из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля эвакуированы около 80 тыс. человек. В Ливане, как информировали местные СМИ, в результате налетов израильских ВВС и артобстрелов погибли 59 человек, разрушено свыше 1 тыс. домов, еще 8 тыс. зданий причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.