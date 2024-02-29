Глава МИД Австрии призвал Кишинев "сохранять хладнокровие" на фоне обращения Приднестровья

Александер Шалленберг назвал резолюцию приднестровских депутатов "опасной игрой с огнем"

ВЕНА, 29 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг рекомендовал молдавским властям "сохранять хладнокровие" на фоне резолюции депутатов непризнанного Приднестровья, которые обратились к РФ за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений Тирасполя и Кишинева.

Находящийся в Ливане с визитом Шалленберг назвал резолюцию приднестровских депутатов "опасной игрой с огнем", сообщает издание Die Presse. По мнению австрийского министра, причиной обращения Тирасполя к Москве стали предстоящие прекращение действия контракта на транзит российского газа через Украину и намеченный на осень референдум о вступлении Молдавии в ЕС. Шалленберг также подчеркнул, что в подобных условиях он "с нетерпением ждет" послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Накануне участники съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского, обратились за помощью к России из-за давления со стороны Молдавии, а также приняли обращение к международному сообществу с просьбой содействовать возобновлению полноценного диалога с Кишиневом.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.