КС Украины не получал обращение офиса президента по вопросу правления Зеленского

По данным издания "Зеркало недели", офис главы государства подготовил текст обращения в суд относительно легитимности пребывания на посту президента после истечения 20 мая его полномочий

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Украины не получал обращения от офиса президента Владимира Зеленского относительно легитимности его пребывания на посту главы государства после истечения полномочий 20 мая. Об этом сообщил украинский "Пятый канал".

"По состоянию на 10:00 (11:00 мск) 29 февраля 2024 года в Конституционный суд Украины запрашиваемое по вашему информационному запросу обращение не поступало", - говорится в опубликованном в Telegram-канале телеканала ответе суда на запрос.

27 января издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в администрации Зеленского утверждало, что офис украинского президента подготовил текст обращения в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства после истечения 20 мая его полномочий. Отмечалось, что перед судьями хотят поставить несколько вопросов. В частности, несмотря на то, что по конституции во время действия военного положения голосование организовывать нельзя, офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в этих условиях. Второй вопрос касается легитимности полномочий президента по истечении пятилетнего срока пребывания на посту.

Ситуация вокруг выборов

На Украине сейчас активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. 25 февраля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что полномочия действующего президента истекают после вступления в должность нового избранного главы государства, поэтому Зеленский "будет продолжать исполнять свои обязанности". Лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности, однако секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал это предложение неуместным.

Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков высказывал мнение, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.

Парламентские выборы должны были состояться на Украине в конце октября прошлого года. Выборы президента должны пройти в марте, многие аналитики начали высказывать предположения об их возможной отмене или способах проведения в текущих условиях. Ряд политологов на Украине и на Западе высказывают мнение, что Зеленский не дает согласия на проведение выборов из-за опасений потерять власть.