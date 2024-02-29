В Чаде власти сообщили о смерти лидера оппозиционной партии

По данным портала Tchad One, Яя Дилло погиб при обстреле силовиками 28 февраля штаб-квартиры Социалистической партии без границ

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Прокурор при Высоком суде столицы Чада, Нджамене, Умар Махамат Кеделае объявил о смерти лидера оппозиционной Социалистической партии без границ (СПГ) Яя Дилло. Об этом сообщил чадский новостной портал Al Wihda.

Соответствующее заявление сделал прокурор, отмечает электронное издание. Обстоятельства смерти Дилло не разглашаются. Между тем новостной портал Tchad One передал, что лидер СПГ погиб при обстреле силовиками 28 февраля штаб-квартиры партии.

Штурм здания СПГ последовал за нападением партийных активистов в ночь на 28 февраля на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ). Атака на АНБ была совершена после ареста активиста СПГ Абакара Тораби, которого обвинили в покушении на убийство председателя Верховного суда. Он был доставлен в штаб-квартиру АНБ. Через некоторое время к зданию начали прибывать члены СПГ. Они были остановлены охранявшими штаб-квартиру военнослужащими, затем последовали выстрелы. Среди убитых числится Тораби.

После этого подразделения сил безопасности блокировали штаб-квартиру СПГ и взяли ее штурмом. Произведены аресты подозреваемых в нападении на АНБ. Согласно Tchad One, насчитывается много погибших.

В течение вечера 28 февраля правительственные подразделения провели еще несколько арестов. Часть оппозиционеров попыталась оказать сопротивление и мобилизовать свои силы, однако власти смогли не дать ситуации выйти из-под своего контроля.

Агентство AFP передает, что 29 февраля вокруг штаб-квартиры СПГ сохраняется оцепление, центр столицы патрулируют усиленные армейские наряды. Второй день не работает интернет, закрыты некоторые магазины и часть школ.