Президент Сенегала Саль подтвердил, что уйдет со своего поста 2 апреля

Подтверждение последовало после того, как состоявшийся 26-27 февраля общенациональный диалог порекомендовал провести президентские выборы 2 июня и продлить полномочия Саля до избрания и введения в должность нового главы государства

ПРЕТОРИЯ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль подтвердил, что уйдет с поста главы государства 2 апреля, когда истечет срок его полномочий.

"Национальный диалог назвал 2 июня 2024 года новой датой президентских выборов в Сенегале, - отметил он на своей странице в Х (ранее Twitter). - Я хочу категорически заявить, что уйду с поста 2 апреля, как я уже дал понять ранее. Дата моего ухода абсолютно [точно] определена".

Подтверждение последовало после того, как состоявшийся 26-27 февраля общенациональный диалог порекомендовал провести президентские выборы 2 июня и продлить полномочия Саля до избрания и введения в должность нового главы государства. Часть оппозиции отвергла идею продления полномочий Саля за рамки его мандата и настаивает на проведении выборов до 2 апреля.

Действующая конституция не устанавливает критерии выхода из создавшегося положения. Так, оппозиция указывает, что срок мандата президента строго органичен пятью годами и его полномочия не могут быть продлены. В свою очередь сторонники Саля приводят 36-ю статью основного закона, которая гласит, что президент "остается на своем посту до прихода к власти своего преемника".

Ожидается, что окончательное решение по поводу функционирования механизма государственной власти после 2 апреля будет принято Конституционным советом (КС) Сенегала. Он также должен утвердить дату выборов, которую предложил общенациональный диалог и поддержал Саль.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля КС признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента. Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек.