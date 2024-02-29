Туск заявил, что Польша не исключает запрета на ввоз продовольствия из РФ и Белоруссии

Премьер-министр страны отметил, что проблема избытка продовольствия в республике и в Европе не является только вопросом импорта зерна с Украины

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Польша не исключает возможности введения запрета на ввоз в страну сельхозпродукции из России и Белоруссии, изучив пример Латвии, принявшей такое решение. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с главой правительства Латвии Эвикой Силиней.

"Мы пристально изучим это решение Латвии (о запрете - прим. ТАСС), и я не исключаю, что такая же мера будет принята Польшей", - приводит слова премьер-министра агентство РАР.

По словам Туска, "проблема избытка продовольствия и зерна в Польше и в Европе, [проблема] неравной конкуренции, не является только вопросом импорта продовольствия и зерна с Украины".

"Мало кто отдает себе отчет в том, что [европейский] рынок дестабилизирован продуктами, идущими из России и Белоруссии", - добавил польский премьер.

Решение о запрете ввоза продовольственной продукции из России и Белоруссии было принято в Латвии в середине февраля. Латвия стала первым государством Евросоюза, которое ввело подобные ограничения.