Пентагон заявил, что противоспутниковые средства РФ несут угрозу нацбезопасности США

Глава Космического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг добавил, что "несмотря на бои на Украине и экономические санкции, Москва продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США считает, что совершенствующиеся российские средства борьбы со спутниками якобы представляют собой "угрозу национальной безопасности" Соединенных Штатов и их союзников. Об этом сообщил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"Потенциал России по борьбе со спутниками представляет собой реальную угрозу для космической сферы, нашей национальной безопасности и способности командования решительно реагировать в целях защиты наших интересов и интересов наших союзников и партнеров", - утверждал генерал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил. По его словам, "несмотря на бои на Украине и экономические санкции, Россия продолжает развивать комплекс противоспутникового оружия".