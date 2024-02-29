Шрёдер считает, что в мире сейчас правят управляемые конфликты и хаос

Экс-канцлер ФРГ призвал приглушить идеи, которые ведут к столкновению культур

ДУБАЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост главы кабмина в 1998-2005 годах) охарактеризовал нынешнюю ситуацию в мире как управляемые конфликты и хаос и призвал приглушить идеи, которые ведут к столкновению культур. Об этом он заявил на конференции по инновациям в пищевой промышленности (HiConf) в Дубае.

"Текущая глобальная политическая ситуация определяется управляемыми конфликтами и хаосом. <...> К сожалению, сегодня в мире звучит много голосов, призывающих к столкновению культур. Мы должны приглушить такие идеи. Разговор о столкновении культур лишь способствует экстремизму. Гораздо лучше подчеркивать то, что объединяет культуры, продвигать то, что нас объединяет", - заявил Шрёдер.

По его словам, люди хотят жить в атмосфере мира, справедливости и терпимости. Поэтому общей ответственностью является строительство мостов между культурами и религиями. При этом развитие мировой экономики оказывает огромную нагрузку на природу и природные ресурсы, и эти последствия чувствуют все - вне зависимости от вероисповеданий.

"Как будет выглядеть мир через 30 лет? Будут ли наши дети и внуки жить в мире, где полно конфликтов за ресурсы и природных катастроф? Или же мы вместе найдем позитивный путь создания нашего будущего? Я убежден, что мы можем это сделать, если захотим", - отметил политик.