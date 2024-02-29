США заявили, что хотели бы возвращения РФ к переговорам по стратегической стабильности

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности предвыборной демагогией

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США демократ Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир) спросила генерала о ситуации вокруг переговоров с РФ по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением.

"Я совершенно точно сторонник договоров. Но все должны следовать правилам. Так что да, я бы хотел, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с нами переговоры [по контролю над вооружениями]. Безусловно, я бы хотел, чтобы Россия вернулась [к этим переговорам]. Но я также реалист и понимаю, что это может произойти, а может и нет. Поэтому как командир я должен понимать, как мне построить силы, <...> если этого не произойдет", - сказал Коттон.

"Мы считаем, что президент Российской Федерации [Владимир Путин] видит, что может использовать это как средство принуждения, чтобы угрожать тем, чем он располагает в плане ядерных сил", - утверждал генерал.

Как подчеркнул в четверг Путин в послании Федеральному собранию, заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности являются предвыборной демагогией. По его словам, "они просто хотят показать своим гражданам, да и всем остальным, что по-прежнему правят миром". Президент подчеркнул, что Россия "имеет дело с государством, чьи правящие круги принимают против нас открытые враждебные действия".