Спикер Палаты представителей призвал США заниматься прежде всего пограничным кризисом

Майк Джонсон считает вторым приоритетом продолжение финансирования работы государственных ведомств в отсутствие утвержденного федерального бюджета

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов должны заниматься в первую очередь кризисом на границе с Мексикой, утверждая дополнительные бюджетные расходы и решая вопрос о целесообразности оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом заявил на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Очевидная правда заключается в том, что мы должны в первую очередь заняться потребностями Америки. Мы должны", - подчеркнул законодатель. "Пограничный вопрос имеет значение для каждого американца независимо от места жительства, независимо от того, в каком штате он или она живет, поскольку каждый штат - пограничный", - убежден Джонсон, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США.

По его словам, Соединенным Штатам следует без проволочек "обеспечить безопасность на границе" с Мексикой. "Я бы повторил это десять раз, чтобы подчеркнуть [данный тезис]. Но вы и так понимаете, о чем мы тут говорим", - отметил Джонсон. Вторым приоритетом, с его точки зрения, является продолжение финансирования работы государственных ведомств в отсутствие утвержденного федерального бюджета.

Согласно изложенной им информации, после решения этих двух комплексов вопросов республиканцы в Палате представителей "развернутся к другим приоритетам", в том числе будут рассматривать возможность выделения крупной иностранной финансовой помощи. Спикер напомнил, что администрация США во главе с демократом Джо Байденом настаивает на ассигновании дополнительных расходов не только на границу, но и на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). "Мы сказали: вы правы. Но если мы будем решать все проблемы в мире, то это означает, что в первую очередь надо заниматься Америкой. Мы должны сфокусироваться на безопасности Америки", - добавил Джонсон.

Запрос и дебаты

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса сроков каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности.