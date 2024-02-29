В армии Белоруссии убрали из программы обучения строевую подготовку как отдельный предмет

В настоящее время основными предметами, по которым ведется обучение, являются "огневая, тактическая, идеологическая, физическая подготовки, вождение, сообщил заместитель министра обороны республики генерал-майор Андрей Жук

МИНСК, 29 февраля. /ТАСС/. Строевая подготовка как отдельный предмет исключена из программы обучения военнослужащих ВС Белоруссии. Об этом заявил заместитель министра обороны республики генерал-майор Андрей Жук.

"С марта 2023 года министром обороны была поставлена задача уточнить программу боевой подготовки военнослужащих и убрать те предметы, которые сегодня являются наименее востребованными. В частности, мы исключили строевую подготовку как отдельный предмет. Конечно, занятия по ней проводятся, например когда готовим призывников к присяге", - сказал он в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

По словам генерала, в настоящее время основными предметами, по которым ведется обучение военнослужащих, являются "огневая, тактическая, идеологическая, физическая [подготовка], вождение".

Большое внимание уделяется физической подготовке военнослужащих. "Есть комплекс упражнений, которые солдаты постоянно выполняют: это и бег, преодоление полосы препятствий, в том числе и с оружием, занятия по рукопашному бою и так далее. Как показывает военный конфликт на Украине, многое в бою зависит от того, насколько военнослужащие выносливы. Поэтому физическая подготовка бойцов должна быть на должном уровне", - отметил он.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что он постоянно указывает военным на избыток в армии "муштры". По словам президента, занятия с белорусскими военнослужащими, проведенные с участием инструкторов из состава ЧВК "Вагнер", показали, что в армии "физически не все готовы" к выполнению задач по предназначению. В связи с этим Лукашенко потребовал "вместо дикой строевой подготовки" усилить физическую, огневую и тактическую подготовку военнослужащих.