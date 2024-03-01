Bloomberg: оценка Киевом ситуации на поле боя становится все мрачнее после сдачи Авдеевки

При этом Вооруженные силы Украины сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, из-за чего вынуждены нормировать количество используемых снарядов, передает агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Оценка украинскими властями ситуации на поле боя становится все более мрачной на фоне роста опасений, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут удержать оборону. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, оценки ситуации на поле боя "ставятся все более мрачными". При этом ВСУ сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов, из-за чего вынуждены нормировать количество используемых снарядов.

Как указывает агентство, пессимизм среди украинцев и их союзников растет уже несколько недель. Сдача Авдеевки и нескольких близлежащих сел усиливает опасения, что "оборона Киева может не выдержать".

Ранее старший аналитик компании Global Guardian Зев Фэйнтуш заявил, что ВСУ столкнутся в скором времени с новыми катастрофами, похожими на сдачу Авдеевки, если Вашингтон не направит новую помощь Киеву. Как отмечал эксперт, после взятия Авдеевки российские силы вышли на более ровную местность, которая подходит для дальнейшего наступления, что может также поставить под сомнение всю украинскую стратегию.

Авдеевка расположена к северу от Донецка, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие населенные пункты. 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии.