Прокуратура заподозрила экс-президента Аргентины Фернандеса в растрате

Бывшего главу республики также подозревают в недобросовестном исполнении обязанностей госслужащего

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 марта. /ТАСС/. Прокурор Рамиро Гонсалес начал расследование в отношении экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса по подозрению в растрате госсредств. Об этом сообщила газета La Nacion.

Гонсалесу предстоит установить, не было ли нарушения при страховании пенсионеров за госсредства в период с 2021 по 2023 годы, когда президентом Аргентины был Фернандес. Помимо растраты, его подозревают в недобросовестном исполнении обязанностей госслужащего.

Ранее газета Clarin опубликовала статью, в которой утверждалось, что страхование проводилось через подозрительную схему, в которой участвовал супруг секретаря Фернандеса. Общая сумма сделок оценивается в 20 млрд песо в год ($23 млн).

Экс-глава государства отрицает свою вину. "Я ничего не крал, не участвовал ни в каких договоренностях и не давал никаких разрешений", - сказал Фернандес в эфире радиостанции La Red.