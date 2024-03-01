Трамп заявил, что на Байдене кровь невинных жертв преступлений, которые совершили нелегалы

Бывший американский лидер указал, что в США появился новый вид преступности, который он назвал "преступления мигрантов имени Байдена"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что кровь многих жертв преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, лежит на нынешнем американском лидере Джо Байдене.

"Джо - это кровь бесчисленных невинных жертв", - сказал Трамп, выступая в приграничном городе Игл-Пасс в штате Техас. Бывший американский лидер отметил, что можно рассказать "много ужасных историй" про это.

"В прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тыс. нападений, 3 тыс. грабежей, 6,9 тыс. краж, 7,5 тыс. преступлений, связанных с оружием. Это все преступления мигрантов. 4,3 тыс. сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тыс. убийств", - подчеркнул Трамп.

Политик указал, что в Соединенных Штатах появился новый вид преступности, который он назвал "преступления мигрантов имени Байдена".

Ранее Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на президентских выборах в ноябре.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грэг Эбботт, выступающий за жесткие меры для пресечения нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Борясь с наплывом нелегалов, Эбботт начал высылать их на автобусах в крупные американские города, в том числе в Вашингтон, Нью-Йорк и Чикаго.