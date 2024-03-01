Al Jazeera: израильская армия проводит рейды на Западном берегу Иордана

По данным телеканала, ЦАХАЛ штурмует лагерь беженцев Каландия на севере от Иерусалима

ДУБАЙ, 1 марта. /ТАСС/. Армия обороны Израиля штурмует палестинские населенные пункты на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские войска, в частности, штурмуют лагерь беженцев Каландия на севере от Иерусалима, а также продвигаются в Дженине и расположенном неподалеку от него населенном пункте Джаба. Сообщается об интенсивных боестолкновениях и перестрелке в Каландии, где израильские военные открыли огонь по автомобилю с мирными гражданами, есть информация о нескольких раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.