Додик заявил, что Путин с приходом к власти предотвратил развал России

Президент Республики Сербской назвал российского лидера настоящим государственным деятелем

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин с приходом к власти предотвратил развал страны, такое мнение высказал в эксклюзивном интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Я думаю, что если бы не появился Путин и если бы он не начал управлять обществом, <...> то Россия бы распалась на пять-шесть государств, которыми можно было проще манипулировать, что бы привело к межэтническому конфликту", - сказал он.

Путина президент Республики Сербской назвал "настоящим мужчиной, настоящим государственным деятелем, настоящим президентом, человеком, который любит свою страну и свой народ". Милорад Додик отметил, что неоднократно встречался с Путиным и никогда российский лидер не требовал ничего неадекватного от сербского народа. "Это личность, которая посвящает себя другим людям, хорошим людям. А с врагами всегда нужно обращаться вражески", - заключил он.