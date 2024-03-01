СМИ: банды Гаити активизировали столкновения с полицией после отъезда премьера в Кению

По данным агентства EFE, в перестрелках погибли четверо правоохранителей, получили ранения по меньшей мере 20 человек

ГАВАНА, 1 марта. /ТАСС/. Члены вооруженных группировок Гаити осуществили в четверг несколько нападений на полицейские участки, а также на международный аэропорт города Порт-о-Пренс в отсутствие в карибской республике премьер-министра Ариэля Анри, который отправился на переговоры в Кению. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что в перестрелках получили ранения по меньшей мере 20 человек, еще четверо правоохранителей погибли. Аэропорт Порт-о-Пренса приостановил прием и отправку рейсов после того, как был обстрелян самолет. Стрельба фиксируется в разных районах города, частные и государственные компании отправили своих сотрудников домой, в учебных заведениях отменены занятия. Также парализована работа общественного транспорта.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отправился в Кению для переговоров с властями африканской страны об организации работы международной полицейской операции в Гаити для борьбы с вооруженными бандами. В 2023 году глава МИД Кении Альфред Мутуа сообщил, что африканская республика по просьбе группы стран "Друзья Гаити" согласилась положительно рассмотреть вопрос о том, чтобы возглавить многонациональные силы на Гаити. Кения обязалась направить в страну 1 тыс. полицейских. Министр отметил, что задействует миротворцев после получения мандата от Совета Безопасности ООН и осуществления других конституционных процессов в Кении.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, произошедшего в августе того же годакогда погибли свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории Порт-о-Пренса и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.