Парламент Папуа - Новой Гвинеи рассмотрит вопрос о недоверии премьеру 29 мая

Группа оппозиционных депутатов парламента страны обвинила Джеймса Марапе в бездействии во время масштабных беспорядков в столице страны Порт-Морсби и нескольких крупных городах в январе

СИДНЕЙ, 1 марта. /ТАСС/. Парламент Папуа - Новой Гвинеи рассмотрит вопрос о вотуме недоверия премьер-министру страны Джеймсу Марапе 29 мая. Об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, парламентский комитет рассмотрел предложение группы оппозиционных депутатов о вынесении вотума недоверия действующему премьер-министру и правительству и счел его соответствующим конституции тихоокеанского государства и "способствующим развитию и укреплению демократии". Как ожидается, вопрос будет рассмотрен парламентом страны 29 мая.

Премьер-министр Папуа - Новой Гвинеи в свою очередь обвинил оппозиционеров, добивающихся его отставки, в подлоге, заявив, что они в списки тех, кто согласен с вотумом недоверия, "просто вписывают имена депутатов и добавляют вырезанные [из других документов] подписи".

Группа оппозиционных депутатов парламента Папуа - Новой Гвинеи выдвинула вотум недоверия Марапе, обвинив его в бездействии во время масштабных беспорядков в столице страны Порт-Морсби и нескольких крупных городах в январе. Марапе назвал предложение оппозиции "легкомысленным и оппортунистическим", однако пообещал "уважать тех, кто инициирует вотум недоверия ему как премьеру". Для вынесения вотума нужны голоса 58 депутатов из 118.

Беспорядки вспыхнули в столице Папуа - Новой Гвинеи 10 января на фоне забастовки сотрудников местной полиции, протестовавших из-за "необъяснимых отчислений из заработной платы". Сотни мародеров, воспользовавшись отсутствием полиции, вышли на улицы и начали грабить и поджигать магазины. Для восстановления порядка на улицах власти страны направили в Порт-Морсби отряды полиции из других провинций и военнослужащих, пообещав применять боевые патроны против нарушителей порядка. В ходе беспорядков и акций гражданского неповиновения, прошедших также в других городах страны (Лаэ, Кокопо, Горока, Маданг, Булоло и Кавиенга), погибли около 20 человек.