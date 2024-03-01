Армия Израиля сообщила о рейдах в Хан-Юнисе и боях в центральной части сектора Газа

По данным ЦАХАЛ, в ходе операции военнослужащие обнаружили схрон, в котором находились автоматы и боеприпасы

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 марта. /ТАСС/. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых рейдах на объекты радикалов в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа и ликвидации отряда радикалов ракетным и минометным огнем в центральной части палестинского анклава.

"Вчера (29 февраля - прим. ТАСС) учебная бригада "Бисламах" вошла в центр Хан-Юниса и присоединились к действиям 98-й дивизии в этом районе с целью разгрома террористической организации ХАМАС. За минувшие сутки войска ЦАХАЛ провели целенаправленные рейды на ряд объектов в западной части Хан-Юниса. В ходе операции военнослужащие обнаружили схрон оружия, в котором находились автоматы и боеприпасы к ним. Кроме того, когда четыре террориста приблизились к военнослужащим ЦАХАЛ, самолет атаковал террористов и уничтожил их", - говорится в сообщении.

"Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ идентифицировали двух террористов с оружием, у одного из них также была сумка со взрывным устройством, - продолжили в пресс-службе. - Вертолет атаковал с воздуха и уничтожил террористов". "В Хан-Юнисе истребитель также нанес удар по котловану, в котором были спрятаны ракетные установки", - добавили военные.

"В центральной части сектора Газа за сутки военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили несколько террористов, - добавили в армии. - Во время одного из рейдов военные засекли приближающийся к ним террористический отряд и в ответ уничтожили этот отряд минометным и ракетным огнем".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.