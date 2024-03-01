Премьер Грузии исключил коалиционное правительство по итогам выборов в парламент

Ираклий Кобахидзе отметил, что сейчас поддержка правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" составляет до 60%

ТБИЛИСИ, 1 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил создание коалиционного правительства по итогам парламентских выборов, назначенных на октябрь 2024 года.

"Сегодня наша поддержка (правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - прим. ТАСС) составляет до 60%. В течение всего года наша поддержка колебалась от 55% до 60%, что является самым высоким показателем после 2012 года (приход к власти партии "Грузинская мечта" - прим. ТАСС). Соответственно, при таких обстоятельствах коалиция попросту исключена", - сказал Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее в интервью телеканалу Би-Би-Си заявила, что хочет, чтобы по итогам парламентских выборов к власти пришло новое коалиционное правительство.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Выборы в законодательный орган в Грузии считаются главными, так как именно у правящей партии власть в стране, где формой правления является парламентская республика. С 2012 года в стране правит партия "Грузинская мечта", пришедшая на смену основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение", которая перешла в оппозицию. В случае, если "Грузинская мечта" не наберет 50% голосов, оппозиция сможет создать коалицию для получения большинства в парламенте и назначения нового правительства.