Лула да Силва на встрече с президентом Гайаны призвал не допустить войны в Южной Америке

Президент Бразилии отметил, что республика "стремится содействовать диалогу между Венесуэлой и Гайаной" на фоне территориального спора между этими двумя странами

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 марта. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али призвал приложить все усилия для "сохранения Южной Америки в качестве зоны мира на Земле". Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

"Нам не нужна война. Война приводит к разрушению инфраструктуры, гибели людей и страданиям", - заявил бразильский лидер. Он добавил, что "Бразилия не хочет разбирательств ни с одной страной мира". "Бразилия хочет мира, процветания, экономического роста и улучшения качества жизни населения", - приводит слова лидера южноамериканской республики журнал Veja.

Бразилия "стремится содействовать диалогу между Венесуэлой и Гайаной" на фоне территориального спора между этими двумя странами, отмечает телеканал. Президент Гайаны, отвечая на вопросы журналистов CNN Brasil, заявил, что в разгар напряженности в регионе на президенте Бразилии "лежит большая ответственность". "Он (Лула да Силва - прим. ТАСС) - голос разума, и я думаю, что его роль заключается в том, чтобы обеспечить сохранение мира и стабильности и добиться того, чтобы все стороны уважали и действовали в рамках международного права", - отметил Мухаммед Ирфаан Али.

Газета The Wall Street Journal 9 февраля сообщила, что власти Венесуэлы наращивают контингент вооруженных сил на границе района Гайана-Эссекибо. Как утверждало издание, Венесуэла стягивает к границе "легкие танки, оснащенные ракетами патрульные катера и бронетранспортеры". По состоянию на конец прошлого года, отмечает газета, в Вооруженных силах Венесуэлы насчитывалось порядка 150 тыс. военнослужащих. В свою очередь, численность войск Гайаны составляла порядка 3 тыс. военнослужащих.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается более 100 лет. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на морском шельфе, границы которого не делимитированы.

14 декабря по итогам переговоров в Кингстауне Венесуэла и Гайана приняли на себя обязательства отказаться от любого применения силы в урегулировании территориального конфликта, подтвердили обязательства не допускать обострения ситуации в спорном регионе Гайаны-Эссекибо.