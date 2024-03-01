В Ереване заявили, что сегодня же готовы открыть границы с Турцией

Спецпредставитель Еревана по вопросам нормализации отношений с Анкарой Рубен Рубинян отметил, что в отношениях между двумя странами существует глубокий исторический контекст

АНТАЛЬЯ, 1 марта. /ТАСС/. Армения готова открыть государственную границу с Турцией в любой момент - даже сегодня. Об этом на Антальском дипломатическом форуме заявил вице-спикер армянского парламента, спецпредставитель Еревана по вопросам нормализации отношений с Анкарой Рубен Рубинян.

"Ни для кого не секрет, что в отношениях между Арменией и Турцией существует глубокий исторический контекст, но Армения готова к полной нормализации отношений с Турцией и открытию границ именно в этот момент, сегодня и завтра", - заявил он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипломатических отношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

В 2021 году правительство Армении заявило о намерении нормализовать отношения с Турцией, Ереван и Анкара назначили для этой работы спецпредставителей. В июле 2022 года в Вене была достигнута договоренность об обеспечении возможности пересечения сухопутной армяно-турецкой границы гражданами третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, а также осуществления прямых авиаперевозок грузов и запуске необходимых для этого процессов. В январе 2023 года Анкара проинформировала Ереван о снятии запрета на прямые авиаперевозки грузов.