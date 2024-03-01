Экс-помощник Рейгана считает, что Украина не имеет права просить поддержки у США

Даг Бэндоу отметил, что "Вашингтон потратил два года на финансирование войны, пришло время сосредоточиться на том, чтобы установить мир"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Киев не имеет права продолжать просить поддержки у США после двух лет спонсирования Вашингтоном боевых действий на Украине, американской стороне пора сделать ставку на достижение мира в регионе. Такое мнение выразил бывший помощник президента США Рональда Рейгана, старший научный сотрудник вашингтонского научно-исследовательского Института имени Катона Даг Бэндоу.

По его словам, украинцы могут сколько угодно продолжать борьбу в зоне СВО. "Но они не имеют права на поддержку Америки в этом деле", - пишет Бэндоу в авторской статье для журнала The American Conservative. "Вашингтон потратил два года на финансирование войны. Пришло время сосредоточиться на том, чтобы установить мир", - пояснил эксперт.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.