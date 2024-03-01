Шольц заверил, что не допустит вовлечения военнослужащих ФРГ в украинский конфликт

С аналогичными заявлениями канцлер Германии неоднократно выступал на этой неделе

БЕРЛИН, 1 марта. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь заявил, что не поддержит никаких предложений, которые вовлекли бы германских военнослужащих в конфликт на Украине. Его слова приводит агентство Reuters.

"Я не поддержу никаких решений, результатом которых стало бы вовлечение германских военнослужащих в военную операцию" на Украине, сказал он на мероприятии в Мюнхене.

С аналогичными заявлениями он неоднократно выступал на этой неделе.

Ранее, в четверг, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в день, когда Шольц ранее сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте, высокопоставленные офицеры ФРГ обсуждали возможность атаковать Крымский мост без последствий для немецких властей. Симоньян ссылается на наличие подтверждающей аудиозаписи.