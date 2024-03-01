1 марта, 13:02
Военная операция на Украине

В ВСУ заявили, что украинские летчики уже отрабатывают на F-16 удары по целям

Представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что переход на истребители не может быть быстрым

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Украинские пилоты, которые переучиваются для управления американскими истребителями F-16, уже начали отрабатывать нанесение ударов по целям. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Летчики уже отрабатывают тактические приемы, нанесение ударов. <...> Что касается наземного персонала, то инженеры тоже обучаются и узнают, как обслуживать этот самолет и как обслуживать его вооружения. <...> Сейчас мы адаптируем инфраструктуру на определенных площадках", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада".

Он вновь повторил, что переход на F-16 не может быть быстрым. По его словам, полгода - это максимально короткий срок, а минимальная программа подготовки на F-16 составляет два года.

Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. Нидерланды, Дания, США и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков. В конце февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первая партия F-16 поступит на Украину весной 2024 года.

Однако сами партнеры Киева отмечают, что не стоит переоценивать значение F-16. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, сами по себе эти истребители не смогут фундаментально изменить ситуацию в зоне боевых действий, хотя и отчасти усилят возможности украинских войск. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации. Он также отмечал, что эти истребители в случае их появления у ВСУ будут гореть так же, как немецкие танки "Леопард". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине