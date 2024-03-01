Литва отказывается от телефонного кода 8 как от советского наследия

Европейский набор станет обязательным для всех с 1 марта 2025 года

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Ответственные инстанции Литвы приняли решение отказаться от кода 8, который набирают телефонные абоненты для входа в систему мобильной связи, как от советского наследия. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель госслужбы по регулированию связи Дарюс Мицкус.

"Набираемая "восьмерка" является российским стандартом. Литва выбрала для себя европейский путь, поэтому, как и по всей Европе, теперь надо будет набирать не 8, а 0", - сказал он.

"Восьмеркой", как утверждал представитель ведомства, для телефонной связи пользуются в основном в странах постсоветского пространства.

Европейский набор станет обязательным для всех с 1 марта 2025 года. До этого будет действовать переходный период, когда можно будет звонить как по-старому, так и по-новому.