Замглавы МИД РФ и посол Гвинеи-Бисау обсудили положение дел в ECOWAS

Стороны подтвердили настрой Москвы и Бисау на углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, отметили в российском ведомстве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Гвинеи-Бисау в Москве Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш обсудили положение дел в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS), а также наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

"В ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-бисайских отношений. При этом был подтвержден настрой Москвы и Бисау на углубление политического диалога, наращивание сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях, - говорится в сообщении МИД РФ. - Особое внимание было уделено положению дел в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ECOWAS)".

В российском дипведомстве отметили, что встреча прошла по просьбе посла Гвинеи-Бисау.