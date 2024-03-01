DM: все меньшее число украинцев горят желанием идти на "войну Зеленского"

По словам журналиста Дэвида Патрикаракоса, киевские власти переходят к принудительной мобилизации

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Число украинцев, которые добровольно записываются в ряды Вооруженных сил Украины, заметно сокращается, в связи с чем киевские власти переходят к принудительной мобилизации. Об этом сообщил британский журналист Дэвид Патрикаракос в статье в газете The Daily Mail.

По его словам, на Украине наблюдаются трудности с призывом на военную службу молодых людей. "Я слышал истории о том, как [у граждан] забирались паспорта, а вербовщики появлялись на рабочих местах, - написал Патрикаракос. - Это знак отчаяния. Украина сталкивается с острым кризисом при рекрутировании".

Журналист добавил, что боевой дух действующих украинских военнослужащих оказался подорван на фоне успехов российских ВС и промедления в вопросе оказания помощи со стороны Запада. Он отметил, что добровольцы, которые вступили в ряды украинской армии после начала спецоперации РФ, теперь говорят об отказе умирать на "войне [президента Украины Владимира] Зеленского".