Глава МИД Египта заявил, что для соглашения по Газе есть срок до начала месяца Рамадан

Самех Шукри отметил, что в настоящее время нельзя сказать, что достигнуто взаимопонимание между Израилем и ХАМАС

КАИР, 1 марта. /ТАСС/. Соглашение по урегулированию конфликта в Газе должно быть достигнуто в определенные временные рамки - до наступления священного для мусульман поста в месяц Рамадан, который в нынешнем году начинается 11 марта. Такое мнение высказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на сессии Антальского дипломатического форума.

"У нас есть предел по времени для достижения соглашения по Газе, до [начала] месяца Рамадан", - указал египетский министр, которого процитировал телеканал Al Hadath. Вместе с тем, по мнению Шукри, "[сейчас еще] нельзя сказать, что достигнуто взаимопонимание между Израилем и [палестинским движением] ХАМАС".

Ранее сообщалось, что израильская делегация в ближайшие дни направится в столицу Египта для участия в консультациях по возможному соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмену заложников на палестинских заключенных. По данным Al Hadath, израильские представители примут участие в консультациях по урегулированию конфликта в секторе, в частности по согласованию пунктов договора об обмене заложников, удерживаемых радикалами в секторе. Переговоры с участием посредников будут продолжены в Каире на следующей неделе. До последнего времени консультации по данной теме проходили в Париже и столице Катара Дохе.

Некоторое время назад ХАМАС заявило о готовности предоставить на предстоящей неделе свой "окончательный ответ" на соглашение, выработанное посредниками (Египет, Катар, США) в Париже и усовершенствованное на встречах в Дохе. Представители посредников стремятся прийти к договоренностям между сторонами конфликта в Газе до наступления Рамадана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.