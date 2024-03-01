Высший общецерковный суд отозвал дело в отношении бывшего патриаршего экзарха Африки

Местом служения станет храм Святого Георгия Победоносца, отметил митрополит Клинский Леонид

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Бывший патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев) сообщил об отзыве дела в его отношении из Высшего общецерковного суда и о своем направлении в Краснодар.

"Дело, инициированное против меня в Высшем общецерковном суде, отозвано. Местом пребывания на покое определен городе Краснодар. Местом служения будет храм Святого Георгия Победоносца", - написал он в Telegram-канале.

В октябре 2023 года Священный синод РПЦ сменил патриаршего экзарха Африки с выражением благодарности митрополиту Леониду за понесенные труды. Иерарх занимал эту должность с момента создания экзархата Русской церкви в декабре 2021 года. 8 сентября митрополит Леонид был освобожден от должности настоятеля патриаршего подворья, храма Всех Святых на Кулишках, а 27 декабря - от временного управления Ереванско-Армянской епархией РПЦ. Тогда же Синод "почислил на покой" архиерея.