1 марта, 15:43
Военная операция на Украине

Нидерланды пообещали дополнительно €150 млн на закупку боеприпасов для Украины

Страна ранее уже обязалась направить €100 млн на реализацию чешской инициативы

ГААГА, 1 марта. /ТАСС/. Нидерланды пообещали выделить еще €150 млн на чешский план по закупке в краткосрочной перспективе 800 тыс. артиллерийских снарядов для Украины. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на и.о. премьера Нидерландов Марка Рютте.

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По данным издания, Рютте заявил о выделении дополнительных средств в ходе визита в Харьков. Ранее Нидерланды уже обязались направить €100 млн на реализацию чешской инициативы.

Рютте во время визита сопровождал президент Украины Владимир Зеленский. Вместе они посетили подземную школу и больницу, а также подписали соглашение о безопасности.

Это соглашение рассчитано на 10 лет и предусматривает военную поддержку в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сотрудничество в сфере оборонной промышленности, повышение устойчивости Украины к угрозам в сфере безопасности, в том числе к кибератакам, а также улучшение оперативной совместимости между украинской армией и войсками НАТО.

В своей реакции лидер голландской крайне правой Партии свободы (ПС) Герт Вилдерс, чья политическая сила одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2023 года и сейчас пытается сформировать новое правительство, выразил крайне негативное отношение к таким долгосрочным обязательствам. По его убеждению, правительство, исполняющее свои обязанности, не может заключать соглашение сроком на 10 лет.

Подобные двусторонние документы с Украиной уже подписали несколько стран, в том числе Великобритания, Дания, Германия, Италия, Канада и Франция. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соглашения о гарантиях безопасности между странами Запада и Украиной подтверждают нацеленность на долгосрочную конфронтацию с Россией и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. При этом она отметила, что соглашения носят символический характер, и продолжают и без того ведущееся странами Запада накачивание Киева вооружениями, военной техникой. Она обратила внимание, что в этих договорах нет речи о "гарантиях", лишь констатируется то, что и так делается союзниками Киева, а ничего сверх этого никто не обещает. 

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