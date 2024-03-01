В офисе Зеленского сообщили об участии Рютте в заседании военного кабинета Украины

Командование ВСУ обсудило с и.о. премьера Нидерландов ситуацию на поле боя во время его визита в Харьков

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) обсудило с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте ситуацию на поле боя во время его визита в Харьков.

"Глава украинского государства и премьер-министр Нидерландов приняли участие в заседании военного кабинета", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Зеленского.

Уточняется, что в ходе заседания президент Украины и и.о. премьера Нидерландов пообщались с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом ВСУ Александром Сырским и командующим Воздушными силами ВСУ Николаем Олещуком. "Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя", - подчеркивается в сообщении. Отмечено, что командование украинской армии проинформировало Рютте о "критических потребностях" в снарядах, средствах ПВО и бронетехнике.

Ранее в пятницу Киев и Амстердам подписали соглашение о гарантиях безопасности. В его рамках Нидерланды выделят Украине €2 млрд военной помощи в 2024 году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих 10 лет.

ЕС не выполнил данное Украине обещание предоставить в период с марта 2023 года по начало февраля 2024 года 1 млн снарядов. Как ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС к концу марта сможет довести количество переданных Киеву снарядов до 524 тыс., а отметки в 1 млн снарядов, по ее словам, ЕС должен достичь к концу 2024 года.