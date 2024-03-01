Le Monde: на Украине присутствуют представители всех западных спецслужб

Украинский дипломатический источник заявил газете, что усиление военного присутствия союзников в стране "витает в воздухе" с декабря

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Все страны - союзницы Украины направили своих сотрудников спецслужб на территорию этой страны, где они среди прочего помогают испытывать новые вооружения. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на украинский дипломатический источник.

"Все союзные государства присутствуют на Украине. Это не боевые подразделения, но там присутствуют, например, представители всех спецслужб", - заявил украинский дипломатический источник.

Собеседник издания выразил удовлетворение тем, что усиление военного присутствия союзников в его стране "витает в воздухе" с декабря. "Если есть поставки оружия, то должны быть и люди, дающие информацию о том, как использовать технику на месте, - добавляет он. - Украина также используется в качестве полигона для испытания новой техники. Там проходят испытания беспилотники. Такие специалисты, конечно же, находятся на местах".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.