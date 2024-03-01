Эксперты считают, что идея Макрона об отправке войск не поможет Украине

Дэниел Баер и София Бэш подчеркнули, что "если Франция хочет играть ведущую роль в обеспечении европейской безопасности, ей следует меньше пытаться вынашивать идею ввода войск, а больше работать с существующей контактной группой по вопросам обеспечения обороны Украины"

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Заявление французского президента Эмманюэля Макрона о возможности отправки западных войск на украинскую территорию не поможет этой стране. Такое мнение высказал представитель вашингтонской администрации высокого ранга в беседе с экспертами Фонда Карнеги Дэниелом Баером и Софией Бэш, чья статья опубликована в журнале Foreign Policy.

"Ничто из того, что прозвучало на этом ужине, не поможет Украине", - отметил, как подчеркивают эксперты, "разочарованный чиновник" в связи с высказываниями французского лидера по итогам встречи по Украине в Париже.

По мнению бывших постпредов США при ОБСЕ Баера и Бэш, "если Франция хочет играть ведущую роль в обеспечении европейской безопасности, ей следует меньше пытаться вынашивать идею ввода войск, а больше работать с существующей контактной группой по вопросам обеспечения обороны Украины, чтобы направить на Украину больше военной поддержки, включая французское оружие и боевую технику". "Пока не стало слишком поздно", - полагают эксперты. Они подчеркивают, что "без принятия быстрых мер Украина проиграет войну".

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.