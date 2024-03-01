Президент Болгарии заявил, что эскалации конфликта на Украине быть не должно

Разрешение конфликта возможно только через диалог и дипломатию, отметил Румен Радев

СОФИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев на дипломатическом форуме в турецкой Анталье подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине возможно только через диалог и дипломатию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Независимо от того, насколько серьезны конфликты и противоречия в нашем регионе, их разрешение возможно лишь через средства дипломатии и восстановления диалога", - считает Радев. Президент Болгарии подчеркнул, что восстановление диалога имеет важнейшее значение на фоне роста напряжения, особенно в связи с конфликтом на Украине и "тревожными заявлениями лидеров государств в последние дни".

"Ни при каких условиях мы не должны принимать решений, которые приведут к расширению этого столкновения и территориально, и по отношению к использованию нового оружия", - сказал Радев, отметив угрозы использования ядерного оружия.

Отмечается, что в рамках визита в Турцию Радев провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, по приглашению которого он находился в стране, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьером Молдавии Дорином Речаном.