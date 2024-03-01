СМИ: президент Ирландии проведет в больнице выходные дни

По информации телеканала RTÉ, решение приняли, чтобы продолжать контролировать артериальное давление Майкла Хиггинса

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Президент Ирландии Майкл Хиггинс, который был госпитализирован в четверг после того, как пожаловался на плохое самочувствие, останется в больнице на выходные дни. Об этом сообщил телеканал RTÉ.

По его информации, такое решение было принято для того, чтобы продолжать контролировать артериальное давление 82-летнего главы государства. Хиггинс находится в дублинской больнице Святого Иакова. В свою резиденции в Феникс-парке в центре Дублина он должен вернуться в начале следующей недели, уточняет телеканал.

В четверг, спустя несколько часов после госпитализации президента, в его канцелярии заверили, что он "пребывает в отличном расположении духа".

Пост президента Ирландии Хиггинс занимает с 2011 года.