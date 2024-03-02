Представители 33 стран собрались на саммит СЕЛАК на Сент-Винсенте и Гренадинах

Участники мероприятия обсудят вопросы мира и стабильности в регионе, а также поговорят о борьбе против незаконного оборота оружия и наркотиков

ГАВАНА, 2 марта. /ТАСС/. Делегации из 33 стран - участников Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) прибыли на саммит организации, который начался в пятницу в столице островного государства Сент-Винсент и Гренадины городе Кингстаун.

Как сообщает телеканал Telesur, в мероприятии принимают участие президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Колумбии Густаво Петро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али, резидент Гондураса Сиомара Кастро, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

На повестке дня - вопросы мира и стабильности в регионе, борьба против незаконного оборота оружия и наркотиков. Также участники обсуждают перспективы сотрудничества для содействия устойчивому развитию, борьбе с нищетой, голодом и климатическим кризисом.

Сообщество латиноамериканских и карибских государств было создано в 2010 году с целью более глубокой интеграции стран Латинской Америки и уменьшения влияния Соединенных Штатов на политику и экономику региона. Является преемником Группы Рио - постоянного механизма политических консультаций стран Латинской Америки, действовавшего с 1986 по 2010 год. В Сообщество входят 33 из 35 государств западного полушария (за исключением США и Канады). Бразилия, приостановившая свое участие в CELAC в январе 2020 года в связи с тем, что "организация не добилась результатов ни в сфере защиты демократии, ни в какой-либо другой области", объявила о своем возвращении в нее в январе 2023 года.