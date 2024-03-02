СМИ: жертвами удара ВВС Израиля по сектору Газа стали минимум 12 человек

Несколько жителей анклава были ранены

ДУБАЙ, 2 марта. /ТАСС/. Не менее 12 человек погибли в результате израильского обстрела в центральном районе сектора Газа.

Как сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen, тела по меньшей мере 12 палестинцев были обнаружены после удара израильской военной авиации по жилым домам в городе Дейр-эль-Балах в центральной части анклава. Также сообщается о нескольких раненых.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.