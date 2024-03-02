Минздрав ФРГ: система здравоохранения должна быть подготовлена к "военным конфликтам"

Глава ведомства Карл Лаутербах отметил, что Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах заявил, что система здравоохранения страны должны быть лучше подготовлена к кризисам и военным конфликтам. Свою точку зрения он высказал газете Neue Osnabruecker Zeitung.

Германия, по словам Лаутербаха, должна не только лучше подготовиться к будущим пандемиям, но и "к крупным катастрофам и возможным военным конфликтам". "В системе здравоохранения также должен наступить поворотный момент. Тем более, что в случае ситуации, в которой участник союза обязан оказать союзнику помощь, Германия может стать центром оказания помощи раненым и пострадавшим из других стран", - утверждал министр. В свете нынешних событий на Украине, по его словам, данная проблема приобрела все большее значение.

Лаутербах описал суть законопроекта следующим образом: "в случае кризиса каждый врач, каждая больница, каждый орган здравоохранения должен знать, что делать". "Нам нужны четкие полномочия - например, для распределения большого числа раненых по клиникам Германии", - указал он. "Было бы глупо говорить, что мы не готовимся к военному конфликту, и тогда он не наступит. По логике, в Бундесвере не было бы необходимости. Ничего не делать - это не вариант", - резюмировал Лаутербах.

Он рассчитывает, что законопроект будет представлен летом.