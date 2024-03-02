Эксперт заявил, что влияние БРИКС продолжит укрепляться в геополитике и экономике

Профессор факультета механической и промышленной инженерии Центра нанотехнологий Индийского технологического института Рурки Пал Каушик подчеркнул важность проведения Всемирного фестиваля молодежи в рамках укрепления взаимодействия стран

СИРИУС /Федеральная территория/, 2 марта. /ТАСС/. БРИКС является хорошей площадкой для решения существующих мировых проблем, влияние объединения в геополитическом и экономическом плане будет укрепляться. Об этом заявил профессор факультета механической и промышленной инженерии Центра нанотехнологий Индийского технологического института Рурки Пал Каушик, выступая на дискуссии о новых вызовах для объединения на полях Всемирного фестиваля молодежи.

"Мы должны сотрудничать, - сказал Каушик. - Мы можем помогать друг другу". По его словам, не должно быть барьеров для развития сотрудничества. Эксперт отметил, что объединение имеет влияние на международной арене. "БРИКС будет укрепляться. Влияние БРИКС растет в экономическом и геополитическом плане", - подчеркнул профессор.

"Нужно выработать совместные подходы для существующих проблем, и БРИКС является для этого хорошей площадкой, - добавил он. - Страны БРИКС уже сделали очень многое".

В ходе своего выступления Каушик также подчеркнул важность проведения фестиваля молодежи в рамках укрепления взаимодействия стран. "Это очень важно, мы обмениваемся культурой и опытом", - сказал он.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тысяч человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.