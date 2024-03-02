СМИ: стороны конфликта в Газе договорились о сроках перемирия и схеме обмена заложников

По информации Al Hadath, "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении в эти районы жителей"

КАИР, 2 марта. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по длительности предполагаемого перемирия в секторе Газа и параметрам обмена заложников на заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По сведениям источника в структурах безопасности Египта, "стороны конфликта договорились о продолжительности перемирия и схеме освобождения заложников и заключенных палестинцев". Источник телеканала добавил, что "для завершения сделки необходимо достичь соглашения о выводе израильских войск из северной части сектора Газа и возвращении жителей в эти районы".

Некоторое время назад поступила информация, согласно которой представители ХАМАС и Израиля прибудут 3 марта в столицу Египта, где продолжатся многосторонние переговоры о достижении перемирия в секторе Газа и определении параметров соглашения по обмену заложников на палестинских заключенных.

Ранее сообщалось, что израильские представители отказывались продолжать диалог об урегулировании в секторе Газа до тех пор, пока ХАМАС не представит список оставшихся в живых заложников, удерживаемых радикальными группировками в палестинском анклаве. Как отмечал телеканал Asharq, израильские власти отклонили предложение Египта и Катара провести очередной раунд консультаций, намечавшийся в Каире, и уведомили об этом условии посредников.

Также сообщалось, что ХАМАС готово дать на предстоящей неделе свой "окончательный ответ" на соглашение, выработанное посредниками (Египет, Катар и США) в Париже и усовершенствованное на встречах в Дохе. Представители посредников стремятся прийти к договоренностям между сторонами конфликта в Газе до наступления рамадана - священного для мусульман месяца поста, который в нынешнем году начинается 11 марта.

Многосторонние консультации по Газе

23-24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти Египта, Катара и США представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников: согласно предложенному плану, радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

25 февраля телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил о возобновлении переговоров между делегациями Египта, Израиля, Катара и США в Дохе. Как указывал Al Hadath, несмотря на сохранение серьезных разногласий между ХАМАС и израильской стороной по ряду пунктов, участники консультаций в катарской столице говорят об осторожном оптимизме в вопросе о продвижении к перемирию в палестинском анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление израильской агрессии на США.